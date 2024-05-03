Ankara'da motosiklet kazasında yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu 2 ay sonra öldü
DHA

Ankara'da Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarı'nda motosiklet ile hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, ağır yaralandı.

Yoğun bakım servisine alındı

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan el-Burhan Rahman, hastanenin yoğun bakım servisine alındı.

Hayatını kaybetti

Yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi veren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu, bugün hayatını kaybetti.

Vefat haberi ailesine iletildi

Vefat haberi, Sudan Cumhurbaşkanı ve ailesine iletildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)