Ankara'da motosiklet severlerden gazilere jest Bu yıl 16’ncısı düzenlenen ‘Gaziler Sürüşü’ etkinliğine, tüm Türkiye'den 350 motosiklet tutkunu katıldı.

İHA

Gaziler Haftası dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Harley Davidson Sahipleri Ankara Chapter Yönetimi tarafından düzenlenen ‘Gaziler Sürüşü’ etkinliğinde, motor tutkunları ile şehit yakınları ve gaziler birlikte Ankara turu yaptı.

Bu yıl 350 motosiklet tutkununun katıldığı etkinlikte, Ankara turunun son durağı Anıtkabir oldu.

ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından da destek verilen etkinlikte, 350 Harley Davidson tutkunu, motorlarının arkasına gazileri, gazi ve şehit yakınlarını alarak Başkent turu yaptı.

Etkinlik kapsamında, Anıtkabir’e giden motorcular, Ulu Önder Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

"KAHRAMAN GAZİLERİMİZİN GAZİLER GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUZ"

Günün önemine ilişkin açıklamada bulunan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Celal Ünal, toplum içinde gazilere olan duyarlılığı artırmak için çalışmalara devam edeceklerine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanının verişinin 103’üncü yılı münasebetiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü olarak Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Harley Davidson motosiklet ekibi ve gazilerimizle birlikte bu anlamlı günde buluşarak kahraman gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyoruz.

"İŞ BİRLİĞİ HALİNDE YAPMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise, Gaziler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlediği için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek şu ifadelerde bulundu:

Ankara’da 16’ncı kez bu sürüşü gerçekleştiriyoruz. Harley Davidson Sahipleri ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği’nin ortaklaşa yürütmüş olduğu projede '16. Gaziler Sürüşü'nde hem gazilerimizle motosikletçilerin bir araya gelmesini sağlamak hem de Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik ünvanı verilişinin 100’üncü yıl dönümünü hep birlikte kutlamak ve Gazi’nin makamına tekrar Anıtkabir'de gitmek için burada bulunmaktayız.



Sivil toplum örgütleri bir araya gelerek bazı projeler gerçekleştiriyor. Bunu kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği hâlinde yapmak istiyoruz.



Burada Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da yetkilileri var. Hep birlikteyiz, güzel bir program olmasını temenni ediyoruz.

"AMACIMIZ GAZİLERİMİZ İLE İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

Ayrıca, “Gaziler Sürüşü”nün 16’ncısını düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Harley Davidson Sahipleri Ankara Chapter Başkanı Önder İlbay ise şu sözleri sarf etti:

Bu sene etkinlik için Ankara Büyükşehir Belediyesinden, Ankara Emniyetinden ve Ankara Valiliğinden aldığımız desteklerle ortaya güzel bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz.



Amacımız gazilerimiz ile ilgili bir farkındalık oluşturmak. Gazilerimiz bu vatanın bütünlüğü için, milli değerlerimiz için hiç düşünmeden canlarını tehlikeye atmışlar, bu uğurda gazilik unvanına erişmişler.



Onları onore etmek bizim boynumuzun borcudur.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)