Ankara’da motosikletlinin ölümüne neden olan öğrencinin cezası belli oldu

Ankara’da motosikletlinin ölümüne neden olan öğrencinin cezası belli oldu

Çalıştığı pizzacıdan evine dönerken çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan hukuk fakültesi öğrencisi, 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapsi para cezasına çevirdi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde 3 Eylül 2019'da, özel bir üniversitede hukuk eğitimi alan Doğa Zeynep Çelebi'nin kullandığı otomobil, çalıştığı pizzacıdan evine dönen Metehan Karakaşoğlu'nun (20) kullandığı motosikletle çarpışmıştı.

Ağır yaralanan Karakaşoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Çelebi, sevk edildiği Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuksuz yargılanan Çelebi, davanın ilk celsesindeki savunmasında, hızlı olmadığını, motosikleti görmediğini ve olay sırasında neye çarptığını anlamadığını söylemişti.

KARAR DURUŞMASI

Otomobille çarptığı motosiklet sürücüsü Metehan Karakaşoğlu'nun ölümüne neden olmakla suçlanan hukuk fakültesi öğrencisi Doğa Zeynep Çelebi’nin cezası belli oldu.

Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çelebi ve Karakaşoğlu'nun ailesi ile tarafların avukatları katıldı.

Çelebi, daha önceki beyanlarına ekleyeceği bir husus olup olmadığını soran hakime "hayır" karşılığını verdi.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Daha sonra hükmü açıklayan mahkeme, taksirle ölüme sebebiyet verme suçunu sabit bulup Doğa Zeynep Çelebi'yi 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın duruşmadaki halini takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme, cezayı 2 yıl 11 aya düşürdü.

Suçun işleniş özelliği ile sanığın sosyal ve ekonomik durumunu dikkate alan hakim, taksirli suçtan verilen hapis cezasını paraya çevirerek, sanığın 42 bin lira adli para cezası ödemesine hükmetti.

YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Mahkeme, sanığa verilen para cezasının birer ay arayla 20 eşit taksit halinde ödenmesini kararlaştırdı.

Sürücü belgesi 2 yıl 11 ay boyunca geri alınan sanık hakkındaki yurt dışına çıkma yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün devamına karar verildi.