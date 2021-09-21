Ankara’da motosikletliye bilerek çarpan sürücünün soruşturması tamamlandı

Bilerek çarptığı motosikletliyi yaralayan, sonrasında da kaçan kamyon şoförü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Şoför, kamu davası kapsamında yargılanacak.

Geçtiğimiz aylarda Ankara-Kahramankazan yolunda kamyon sürücüsü Tarık Tosun ile motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç, trafikte seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışmış, iki sürücü birbirlerine el kol hareketi yaparak, tepkilerini göstermişti.

Bu sırada kamyon sürücüsü, direksiyonunu sol tarafında bulunan motosikletin üzerine kırmıştı.

Kamyonun yandan çarptığı motosiklet ise devrilerek parçalanmıştı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç, yolda metrelerce sürüklenerek yaralanırken, başında kask bulunan sürücü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Arkadaki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın ardından kamyon sürücüsü Tarık Tosun da kaçmıştı.

Ankara'da motosikletliye bilerek çarpan kamyon sürücüsü VİDEO

ÖNCE CEZA SONRA TUTUKLAMA

Çok geçmeden Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan kamyon sürücüsü hakkında 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında 3 bin 424 TL ceza uygulanmış, belgesine el koyulan sürücü hakkında hemen adli işlem başlatılmıştı.

Gözaltına alınan sürücü, kesilen cezaların ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

KAMU DAVASI AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan kamyon şoförü hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Şoför hakkında, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 81/1, 35, 63 ve 53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılma talebiyle kamu davası açıldı.