Ankara'da motosikletliye çarpan kamyon sürücüne 7 ay hapis

Motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç’ı, üzerine kamyon sürerek yaralayan Tarık Tosun’un cezası belli oldu.

Ankara-Kahramankazan yolunda seyir halinde olan kamyon sürücüsü Tarık Tosun, aracını trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ın üzerine sürmüştü.

Motosiklet kamyonun yandan çarpmasıyla devrilirken, sürücü Karaağaç ölümden dönmüştü.

PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM

Yaşanan korkunç olay sonrası kamyon sürücüsü Tosun'a 3 bin 424 TL ceza uygulanmış ve ehliyetine el konulmuştu. Ayrıca hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Tosun hakkında karar duruşması görüldü.

'KÖR NOKTA' SAVUNMASI

Duruşmaya mağdur Karaağaç, sanık Tosun ve avukatları katıldı. Savunmasında öldürme kastının olmadığını söyleyen Tosun, olay esnasında ilk önce motosiklet sürücüsüyle tartıştığını, sonrasında kendisine küfrettiğini söyledi.

Camdan tartışırken önündeki araçla mesafesini ayarlayamadığını ve sollamak isterken kör noktaya geldiğini iddia eden sanık, aracını motosikletlinin üstüne sürmediğini ve üzgün olduğunu ifade etti.

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MOTOSİKLETLİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Emniyet ifadesini olayın şokuyla verdiğini belirten mağdur Karaağaç, şikayetini geri çektiğini söyledi.

'KASTEN YARALAMA'DAN 7 AY HAPİS CEZASI ALDI

Bu durum üzerine ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçu ‘kasten yaralama’ olarak değiştirilen sanık Tosun’a, 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.