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Ankara'da müşterilerin olduğu lokantaya silahlı saldırı düzenlendi

Ankara'da müşterilerin olduğu lokantaya silahlı saldırı düzenlendi Ankara'da kimliği belirlenemeyen bir kişi müşterilerin olduğu bir lokantaya tabancayla ateş açtıktan sonra otomobille kaçtı.