Ankara'da müşterilerin olduğu lokantaya silahlı saldırı düzenlendi

DHA
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, içerisinde müşterilen bulunduğu lokantanın önünde otomobilini durdurarak yanında bulunan tabancayla lokantaya doğru rastgele ateş açtı.
Şüpheli daha sonra otomobiline binip olay yerinden hızla uzaklaştı.
Kurşunların hedefi olan işyerinin camları kırılırken içeride bulunan müşteriler korku dolu anlar yaşadı.
Yaralı yok
Olayda yaralanan olmazken silahlı şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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