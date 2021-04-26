Bilinmeyen bir neden mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın sonrası, evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

Ankara’nın Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Zafer Sokak üzerindeki bir binanın 4’üncü katın mutfak bölümünde yangın çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayışa ekip sevk edildi.

Bir süre korku ve panik yaşandı. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İtfaiye erlerinin çalışmaları sonucu, yangın söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Evin mutfak kısmı, kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ankara’da mutfakta başlayan yangın korkuttu VİDEO