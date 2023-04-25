Ankara'da müzisyeni darbeden sanığa tahliye Ankara Çankaya'da Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbettiği gerekçesiyle 13 yıl 6 ay hapsi istemiyle yargılanmasına başlanılan sanık Bilge Kaan Korkmaz, tahliye edildi.

DHA

Ankara'da yaşanılan müzisyen şiddetinde yargı kararını verdi..

Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında, geçen yıl 14 Aralık'ta konser veren, rock müzik grubu 'Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık, konserin ardından sahneden inerek, izleyiciler arasında bulunan çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile dans etmeye başladı.

Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık'a tepki gösterdi.

Yumruklarla saldırdı

Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarı çıktı. Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarı çıkan Bilge Kaan Korkmaz'ın yumruklu saldırısına uğradı.

Tutuklandı

Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırıldı.

Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanık tahliyesini talep etti

Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Korkmaz'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Müştekiler Dudarık ve Oğuz, önceki beyanlarını yinelediklerini belirterek, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Sanık Korkmaz da pişman olduğunu, uzun süre tutuklu kaldığını, bu durumun kendisini mağdur ettiğini savunarak tahliyesini talep etti.

Tahliye edildi

Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu nazara alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşamayı göz önüne alarak sanık Korkmaz'ın tahliye edilmesine karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.