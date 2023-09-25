Ankara'da oğlunun kavga ettiği arkadaşlarını dövdü Ankara'da bir kişi, beraberinde getirdiği kişilerle birlikte oğlunun kavga ettiği arkadaşlarını darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kaçtığı sırada ayağının üzerinden otomobil geçen çocuk ise yaralandı.

İHA Ankara'da dün akşam 19.30 sıralarında Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Gönlübol Sokak’ta Celal A., otomobili ve içerisindeki diğer kişilerle birlikte oğlunun kavga ettiği arkadaşlarının yanına geldi. Oğlunun kavga ettiği arkadaşlarını dövdü Gözü dönen baba ve beraberindekiler sokakta oyun oynayan Mustafa K., Nuh Mert B., Muhammet Talha S. ve Gürbüz A.’yı darbetmeye başladı. Kaçan çocuklardan birinin ayağı ezildi Çocuklardan Gürbüz A.’nın dayak yememek için kaçtığı sırada kendisini otomobille kovalayan Celal A. tarafından yanlışlıkla ayağından ezildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, darbedilen çocukların ailelerinin şikayetçi olduğu bildirildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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