Ankara'da oğlunun kavga ettiği arkadaşlarını dövdü

İHA
Ankara'da dün akşam 19.30 sıralarında Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Gönlübol Sokak’ta Celal A., otomobili ve içerisindeki diğer kişilerle birlikte oğlunun kavga ettiği arkadaşlarının yanına geldi.
Oğlunun kavga ettiği arkadaşlarını dövdü
Gözü dönen baba ve beraberindekiler sokakta oyun oynayan Mustafa K., Nuh Mert B., Muhammet Talha S. ve Gürbüz A.’yı darbetmeye başladı.
Kaçan çocuklardan birinin ayağı ezildi
Çocuklardan Gürbüz A.’nın dayak yememek için kaçtığı sırada kendisini otomobille kovalayan Celal A. tarafından yanlışlıkla ayağından ezildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, darbedilen çocukların ailelerinin şikayetçi olduğu bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)