Ankara’da okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada

İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü, yamaç paraşütü yaptığı sırada zemine düşerek yaşamını yitirdi. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Çevresinde yamaç paraşütüne merakı ile tanınan, Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin (45), dün bir grup ile Ankara'nın Ayaş ilçesindeki paraşüt tepesi mevkisinde yamaç paraşütüyle atladı.

Evli ve 2 çocuk babası Gültekin, bir süre sonra zemine düşerek hayatını kaybetti.

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gültekin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kütahya'ya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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20 metre yükseklikten yamaca düştü

Görüntüde Cengiz Gültekin'in, paraşütünün kanadının açılmaması nedeniyle havada savrulduğu ve 20 metre yükseklikten hızla yamaca düştüğü görüldü.

Bu sırada görüntüyü çeken kişinin, paraşütü kastederek “Aç şunu” dediği duyuldu.

Gültekin yere düştükten sonra çevredekilerin yaptığı ilk müdahale de kameraya yansıdı.

Hava şartları uygundu

Görüntüde, Gültekin'e kalp masajı yapıldığı, bu sırada başında bulunan diğer yamaç paraşütü sporcularının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

DHA'nın haberine göre kazanın pilotaj hatası sonucu meydana geldiği, hava şartlarının uygun olduğu ve o sırada havada başka yamaç paraşütlerinin de bulunduğu belirtildi.

Manisa’ya götürüldü

Gültekin’in cenazesi, işlemlerinin ardından Manisa’ya götürüldü.

Gültekin için Ahmetli ilçesindeki Hıfzı Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cendel Akçay, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Yılmaz, ailesi, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

Ailesi ayakta durmakta güçlük çekti

Cenazede Gültekin'in eşi Çiğdem Gültekin (44), kızı Enzel Gültekin (14) ve oğlu Alperen Gültekin (9), ayakta durmakta güçlük çekerken, uzun süre gözyaşı döktü.

Enzel Gültekin'i, babasının görev yaptığı okulun öğrencileri teskin etmeye çalıştı.

Kılınan namazın ardından Cengiz Gültekin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesi Kuşu beldesine gönderildi.