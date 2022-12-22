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    Ankara'da öldüresiye dövülen müzisyen taburcu oldu

    Sahne alan grubun davulcusu olan Mehmet Dudarık, saldırı sonrasında tedavi altına alındı. Taburcu olan Dudarık'ın tedavisi evde sürecek.
    • 22.12.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:41
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    Ankara'da öldüresiye dövülen müzisyen taburcu oldu

    Ankara'nın Çankaya ilçesindeki müzisyen grup, eğlence mekanında konser verdi.

    Konserin ardından saldırıya uğrayan grubun davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavisi evde devam edecek

    Dudarık, buradan da Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Dudarık, bugün taburcu edilirken, sürecin evde devam edeceği belirtildi.

    Piiz grubu da sosyal medyadan taburcu haberini paylaşarak, “Mehmet'in dün çekilen MR sonuçlarının ardından tedavisinin evde devam edilebileceğine ve taburcu olmasına karar verildi. Adli sürecin takibindeyiz ve haber aldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.” diye yazdı.

    Mehmet Dudarık’ın fotoğrafının paylaşıldığı açıklamada, destek olanlara teşekkür edilirken, adli sürecin yakından takip edileceği belirtildi.

    Ankara da öldüresiye dövülen müzisyen taburcu oldu #1

    Ankara da öldüresiye dövülen müzisyen taburcu oldu #2

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    Ankara da öldüresiye dövülen müzisyen taburcu oldu #4


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