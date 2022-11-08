Ankara'da öldürülen kardeşlerin katilleri için istenen ceza belli oldu

Ankara'da öldürülen kardeşlerin katilleri için istenen ceza belli oldu

10 yıl önce kaybolan ve geçen yıl cesetleri bulunan iki kardeşin annesi ile erkek arkadaşının da arasında bulunduğu 3 sanık hakkında, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Ankara'da 2012 ve 2013 yıllarında kaybolan Oğulcan Bertan Karaoğlu ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu kardeşlerin cesetleri, geçen yıl Ayaş ilçesindeki hobi bahçesinde bulundu.

Kardeşlerin öldürüldüğü belirlenirken anneleri, erkek arkadaşı ve erkek arkadaşının oğlu, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Mütalaa açıklandı

3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu anne Fahriye Ertürk Güler, erkek arkadaşı İbrahim Terzioğlu, oğlu Arman Terzioğlu ile taraf avukatları katıldı.

"Cinayetler, birlikte ve planlı şekilde işlendi"

Duruşmada hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verildi.

Savcı, görüşünde sanıkların birlikte ve planlı şekilde cinayetleri işlediklerini ifade etti.

Sanıkların Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu fikir ve eylem birliği içerisinde öldürdüklerini, Oğulcan Bertan Karaoğlu cinayetinde ise anne Güler'in "fiili iştirakinin bulunmadığını ancak azmettirdiğini" söyleyen savcı, Oğulcan'ı İbrahim ve Arman Terzioğlu'nun birlikte öldürdüğünü kaydetti.

İkişer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemi

Yaklaşık 10 yıl sonra bulunan cesetlerin ikisinin de İbrahim ve Arman Terzioğlu tarafından gömüldüğünü belirten savcı, üç sanığın da "tasarlayarak canavarca hisle insan öldürmek" suçundan ikişer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmasını istedi.

AA'nın haberine göre mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını ve sanıklara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştırarak davayı erteledi.

İddianame

İddianameye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 2012'den itibaren kaybolan Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'ten itibaren kaybolan Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürülmüş olabileceğine ilişkin delillere ulaşmıştı.

İtiraf etti

Bu kapsamda çocukların annesi Fahriye Ertürk Güler, sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve oğlu Arman Terzioğlu 8 Ekim 2021'de gözaltına alınmıştı.

Anne Güler, ifadesinde, çocukları öldürdükten sonra Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmişti.

Diğer şüphelilerin de aynı yöndeki itirafları üzerine başlatılan kazı sonucunda Karaoğlu kardeşlerin cesetlerine ulaşılmış, üç sanık hakkında da dava açılmıştı.