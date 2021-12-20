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- Ankara’da Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı
Ankara’da Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı
- AA
- 20.12.2021 - 13:47
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker (19), Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde, 20 Temmuz 2021'de Kurban Bayramı'nın ilk günü evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü.
Kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti.
Eker'in cesedi, 22 Temmuz'da Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bulunmuştu.
AYRINTILI ANALİZ YAPILAMADI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Onur Alp Eker'in ölü bulunmasıyla ilgili delilleri, Adli Tıp Kurumuna gönderdi.
İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, bedende ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi ve iç organlarda ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı, kan ve idrar elde edilemediğinden ayrıntılı analiz gerçekleştirilemediği kaydedildi.
SAVCILIK: DOĞAL ÖLÜM
Raporda, mevcut verilerle kişinin, “ölüm sebebi ve meydana geliş mekanizmasının bilinemediği” değerlendirilmesine yer verildi.
Raporun dosyaya girmesinin ardından savcılık, “doğal ölüm” sebebiyle soruşturmada takipsizlik kararı verdi.