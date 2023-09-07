Ankara'da ortağını öldüren şüpheli yakalandı

DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi'nde Levent İşçen, eşiyle beraber ofislerinin bulunduğu binadan çıkıp araçlarına binerken para konusunda anlaşmazlık yaşadığı ortağı O.Ş. yanlarına geldi.

O.Ş., tartıştığı İşçen'i tabancayla vurup öldürdü.

Gözaltına alındı

Olayın ardından kaçan O.Ş., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İşçen'in cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

"Kapıyı açıp, vurup kaçmış"

Levent İşçen'in ofisinin bulunduğu binada çalışan Yılmaz Babacan ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ben gördüğümde adamı vurmuşlardı. Kalabalık vardı ve adam arabada yatıyordu. Vuran da kaçmıştı. Eşiyle beraber iş yerinden inip arabaya binmişler, bu sırada adam gelmiş, kapıyı açıp, vurup kaçmış. Geldiğimde vurulmuştu. Şoför koltuğunda hanımı vardı, adam yan koltuktaydı. Binada ofisleri vardı ama son zamanlarda görmüyordum.