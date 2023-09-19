Ankara'da oto tamircide yangın çıktı! 3 dükkan kullanılamaz hale geldi Bir oto tamirhanesinde otomobilin benzin deposu çıkan yangında 3 otomobil ve 3 dükkan kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan sanayi sitesindeki bir oto tamircide onarılan otomobilin benzin deposu, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Tamirhaneyi saran alevler kısa sürede yan taraftaki dükkanlara da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

3 dükkan hasar aldı

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, 3 dükkanda ağır hasar oluştu.

Yanan 3 otomobilin de kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Alevlerin boyutu bayağı yüksekti"

Olayın tanıklarından Yakup Usta, “Arkadaki dükkanda benzin taşırması olmuş, o sebepten dolayı da yangın yaşanmış. Alevler de çatıya sıçramış. Ardından da diğer dükkanlara sıçramış. Büyük bir yangındı, en az 3 dükkana sıçramış alevler. 3 tane de araba yanmış. Alevlerin boyutu bayağı yüksekti. Ölü ve yaralı yok. İtfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü. Herkes yardıma geldi.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)