Ankara’da otobüs şoförü tartıştığı sürücünün önünü kesti, aracının camlarını kırdı Otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta geçtiği için özel halk otobüsü şoförü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle otobüs şoförü, otomobile saldırarak camlarını kırdı. O anlar otomobildeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA Başkent'te iki sürücü seyir halindeydi… İddiaya göre Ersin H., kullandığı özel halk otobüsüyle kırmızıda geçti. Bunu gören otomobil sürücüsü Yusuf Emin Özipek de tepki gösterdi. Aracın önünü kesti Otobüs şoförünün sert bir şekilde karşılık vermesi ile tartışma çıktı. İki taraf da geri adam atmayınca hızını alamayan Ersin H., Yusuf Emin Özipek ve kardeşleri Furkan Özipek ile Muhammet Özipek’in bulunduğu aracın önce önünü kesti. Camları patlattı Şoför, otobüsten inerek elindeki sert cisim ile araca saldırdı. Otomobilin camları kırılırken, o anlar otomobildeki Özipek kardeşlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.