Ankara'da otomobil asılı kaldı, içindeki 2 kadın kurtarıldı

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp bariyerleri aştı. 30 metre yükseklikten düşmek üzereyken asılı kalan araçtaki 2 kişinin imdadına itfaiye ve polis yetişti.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3222'nci Cadde istikametinden 3230'uncu Sokak'ta bulunan evlerine doğru giden Dilan E. yönetimindeki 06 DM 3285 plakalı otomobil, gece boyu süren kar yağışında yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşıp sürüklenen otomobil, 30 metreden düşmek üzereyken asılı kaldı.

ŞANS ESERİ YARA ALMADILAR

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri yara almayan sürücü Dilan E. yanındaki Ceyda P., polis ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Araç, çekiciyle kurtarılarak otoparka kaldırıldı.