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    Ankara'da otomobil büfeye girdi

    Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaza yaptığı o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 09:26
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    Ankara'da otomobil büfeye girdi

    Ankara-Ayaş Yolu 20. kilometrede seyir halinde olan 33 TU 151 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki büfeye çarptı.

    Kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasar gerçekleşti.

    "KENDİ KENDİNE GELDİ VURDU"

    Büfede bulunanlar birden büyük bir gürültü duyduklarını belirterek "Trafik yoktu, kendi kendine geldi vurdu. 4 bin TL zararımız var. Kazada kimse yaralanmadı. Burada çok sürat oluyor, yetkililerin önlem almasını istiyoruz" dedi.

    Ankara da otomobil büfeye girdi #1

    Ankara da otomobil büfeye girdi #2

    Ankara da otomobil büfeye girdi #3

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