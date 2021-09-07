Ankara'da otomobil büfeye girdi

Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaza yaptığı o anlar kameraya yansıdı.

Ankara-Ayaş Yolu 20. kilometrede seyir halinde olan 33 TU 151 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki büfeye çarptı.

Kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasar gerçekleşti.

"KENDİ KENDİNE GELDİ VURDU"

Büfede bulunanlar birden büyük bir gürültü duyduklarını belirterek "Trafik yoktu, kendi kendine geldi vurdu. 4 bin TL zararımız var. Kazada kimse yaralanmadı. Burada çok sürat oluyor, yetkililerin önlem almasını istiyoruz" dedi.