Ankara'da otomobil tırın altında kaldı: 1 ölü Sincan ilçesinde virajı dönerken tırın altında kalan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Kaza, Zir Vadisi’nde meydana geldi.

Otomobille tır çarpıştı

Sürücülüğünü Galip K.’nin (50) yaptığı 06 GKG 51 plakalı araç, yol ayrımındaki virajı dönmeye çalıştığı sırada Güven Güngör (50) kontrolündeki 06 BVS 714 plakalı tırla çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tırın altında can verdi

Tırın altında kalarak feci halde can veren Galip K.’nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, tır şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi.