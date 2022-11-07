Ankara'daki otomobil ve motor kazası, bir cana maloldu

Ankara'daki otomobil ve motor kazası, bir cana maloldu

Otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki genç kız olay yerinde hayatını kaybetti, arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı ise yaralandı.

Ankara'nın Kepez ilçesi Kara Yusuf Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi.

H.B. adlı sürücünün hakimiyetindeki otomobil ile 21 yaşındaki Hatice Erdem’in sürücülüğünü yaptığı motosiklet çarpıştı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hatice Erdem ve araçta yolcu olarak bulunan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu.

Kaza anına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motor sürücüsü Hatice Erdem hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahaleye rağmen motosiklet sürücüsü talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosikletteki yolcu olarak bulunan diğer bir kişi ise yaralandı.

Otomobil firmasında çalıştığı öğrenilen genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, otomobil sürücüsü H.B. ise gözaltına alındı.



