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    Ankara'da otomobilin çarptığı kız, diğer aracın altında ezildi

    Yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla savrulup yola düşen, başka bir otomobilin de üzerinden geçtiği T.C. yaşamını yitirdi.
    • 09.12.2022 - 08:46
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    Ankara'da otomobilin çarptığı kız, diğer aracın altında ezildi

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki T.C. isimli kız çocuğuna, seyir halinde olan Ö.F.Ş. kontrolündeki otomobil çarptı.

    Diğer aracın altında ezildi

    Kazanın şiddetiyle yola savrulan çocuk, aynı güzergahta ilerleyen S.A.Ç.'nin kullandığı otomobilin altında kaldı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ankara da otomobilin çarptığı kız, diğer aracın altında ezildi #1

    Hayatını kaybetti

    Kazada ağır yaralanan T.C., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Özge Ulusoy'un babası da aynı bölgede can verdi

    Geçtiğimiz günlerde, yine aynı caddede ​yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, manken ve sunucu Özge Ulusoy'un babası emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy da yaşamını yitirmişti.

    DHA'nın aktarımına göre; vatandaşlar, çok işlek olan caddede yaya geçitleri yerine üst geçitleri yapılmasını istediklerini belirtti.

    Ankara da otomobilin çarptığı kız, diğer aracın altında ezildi #2

    Ankara da otomobilin çarptığı kız, diğer aracın altında ezildi #3


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