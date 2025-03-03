Ankara'da otomobilin takla attığı kazada 1 can kaybı

İHA
Ankara’nın Sincan ilçesi Başkent OSB Malıköy Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Sincan istikametinden Temelli istikametine gitmekte olan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 CAN KAYBI
Kaza yerine gelen itfaiye ekipler, otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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