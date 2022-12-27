Ankara'da otomobilin yaya yolunda çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan adam çarpan otomobilin etkisiyle metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti. Yaşanan anlar iş yeri kamerasına yansıdı.

Yaya yolunda dikkatsiz sürücüler can almaya devam ediyor.

2 can alan bölgede yaşanan kazaya bir yenisi daha eklendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, akşam saatlerinde 40 yaşındaki Cumhur Salan karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Bu sırada süratle seyreden otomobil çarptı.

Ekipler olay yerine geldi

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kurtulamadı

Ağır yaralanan Salan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazi memleketine gönderildi

Tarım ve Orman Bakanlığında çalıştığı öğrenilen Salan'ın cenazesi memleketi Denizli'ye gönderildi.

Şüpheli yakalandı

Kazaya karışan aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

O anlar kayıt altına alındı

Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 kişi daha aynı bölgede öldü

Aynı noktada bir ay içerisindeki üçüncü ölümlü kaza Turan Güneş bulvarında daha önce meydana gelen kazalarda oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy 4 Aralık'ta, 15 yaşındaki Tuğçe Cırık ise 8 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

"Yola çıktığında araç da süratle geliyordu"

İHA'nın haberine göre, kazanın tanıklarından Hüseyin Koç, "Dün akşam iş çıkışında arkadaşla orta refüje kadar geldik. Arkadaş yola çıktığında araç da süratle geliyordu, ikinci adımında vurdu. Metrelerce sürüklendi. Acilen sağlık ekiplerini aradık ama hayatını kaybetmişti sanırım. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Çok fazla kaza meydana geliyor.

Karşıdan karşıya geçerken yanımdaydı. Çarpmanın etkisiyle oldukça havalandı. Ben öldüğünü tahmin ettim. Hareket etmiyordu. Nefes almıyordu. Yüzünde yara izleri vardı sürüklendiği için. Biz güvenlik önlemleri aldık kazadan sonra.

Sağlık ekipleri de geldi kısa süre içerisinde, sonra da vefat ettiğini öğrendik. Buraya ışık konulmasını istiyoruz. İnsanlar çok dikkatsiz, sürücüler çok süratli. Buraya bir hız sınırı ayarı gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.