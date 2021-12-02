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- Ankara'da otomobille dükkanına girdiği ortağı tarafından öldürüldü
Ankara'da otomobille dükkanına girdiği ortağı tarafından öldürüldü
Etimesgut ilçesinde, anlaşmazlık yaşadığı ortağına kızarak otomobille dükkanın içine giren Murat Öztok, ortağı H.T. tarafından tabancayla vurularak yaşamını kaybetti.
- DHA
- 02.12.2021 - 00:18
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde akşam saatlerinde Murat Öztok, ortağı H.T. ile alacak verecek anlaşmazlığından tartışma yaşadı.
OTOMOBİLİYLE KAFEYE GİRDİ
Sinerlenen Öztok dışarda bulunan otomobilini çalıştırıp, kafenin duvarını yıkarak içeri girdi. H.T. ise tabancayla Öztok'a ateş etti.
Öztok, ortağının açtığı ateş sonucu ağır yaralanırken, H.T. olay yerinden kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Etimesgut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztok, burada hayatını kaybetti.
Polis H.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.