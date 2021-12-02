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    Ankara'da otomobille dükkanına girdiği ortağı tarafından öldürüldü

    Etimesgut ilçesinde, anlaşmazlık yaşadığı ortağına kızarak otomobille dükkanın içine giren Murat Öztok, ortağı H.T. tarafından tabancayla vurularak yaşamını kaybetti.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 00:18
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    Ankara'da otomobille dükkanına girdiği ortağı tarafından öldürüldü

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde akşam saatlerinde Murat Öztok, ortağı H.T. ile alacak verecek anlaşmazlığından tartışma yaşadı.

    OTOMOBİLİYLE KAFEYE GİRDİ

    Sinerlenen Öztok dışarda bulunan otomobilini çalıştırıp, kafenin duvarını yıkarak içeri girdi. H.T. ise tabancayla Öztok'a ateş etti.

    Öztok, ortağının açtığı ateş sonucu ağır yaralanırken, H.T. olay yerinden kaçtı.

    Ankara da otomobille dükkanına girdiği ortağı tarafından öldürüldü #1

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Etimesgut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztok, burada hayatını kaybetti.

    Polis H.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara da otomobille dükkanına girdiği ortağı tarafından öldürüldü #2

    Ankara da otomobille dükkanına girdiği ortağı tarafından öldürüldü #3

     

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