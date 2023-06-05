Ankara'da otomobiller çarpıştı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti; 4 kişi yaralandı.

DHA

Aşırı hız, dikkatsizlik vesaire…

Yine feci bir kaza, yine büyük acılar.

Henüz sürücüleri belirlenemeyen 06 HE 2939 ve 34 BHA 72 plakalı otomobiller, Ankara’nın Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin çıkışında kafa kafaya çarpıştı.

3 kişi öldü

İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Mehtap Ayancık (30), Irmak Ayancık (8) ve Fatih Erkış (32) hayatını kaybetti.

Habip Eser, Habibe Eser, Fatmanur Vurgun ile Emre İrez ise aynı kazada yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Soruşturma açıldı

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.