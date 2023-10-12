Ankara'da otoyola inen tır şoförü, otomobilin çarpmasıyla can verdi Niğde otoyolunda emniyet şeridine çektiği tırdan inen Abdülkadir Güneş, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

DHA

Ankara'nın Evren ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Ankara-Niğde otoyolu üzerindeki Evren ilçesi yakınlarında meydana gelen olayda, 63 AEB 126 plakalı tırın sürücüsü Abdülkadir Güneş, henüz belirlenemeyen nedenle aracını emniyet şeridine park edip indi.

Olay yerinde can verdi

Bu sırada yoldan geçen ve henüz plakası öğrenilemeyen araç, Güneş'e çarptı. Tır sürücüsü Güneş olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü kaçtı.

Güneş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, şüpheli araç sürücüsünün belirlenmesi için otoyoldaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)