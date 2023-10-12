Ankara'da otoyola inen tır şoförü, otomobilin çarpmasıyla can verdi
DHA

Ankara'nın Evren ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Ankara-Niğde otoyolu üzerindeki Evren ilçesi yakınlarında meydana gelen olayda, 63 AEB 126 plakalı tırın sürücüsü Abdülkadir Güneş, henüz belirlenemeyen nedenle aracını emniyet şeridine park edip indi.

Olay yerinde can verdi

Bu sırada yoldan geçen ve henüz plakası öğrenilemeyen araç, Güneş'e çarptı. Tır sürücüsü Güneş olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü kaçtı.

Güneş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, şüpheli araç sürücüsünün belirlenmesi için otoyoldaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otoyolda TIR'dan inen şoföre çarpıp ölümüne neden olan aracın sürücüsü kaçtı #1
Otoyolda TIR'dan inen şoföre çarpıp ölümüne neden olan aracın sürücüsü kaçtı #2

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)