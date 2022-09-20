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    Ankara’da panik yaratan depo yangını

    Ankara’da bir binanın en üst katında bulunan depoda yangın çıktı. Çevredekilerin büyük panik yaşamasına sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
    • 20.09.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 17:05
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    Ankara’da panik yaratan depo yangını

    Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde yer alan Öncü Sokak’taki bir apartmanın en üst katında bulunan depoda, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kontrol altına alındı

    Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

    İHA'ya göre olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Ankara’da panik yaratan depo yangını VİDEO

    Ankara’da panik yaratan depo yangını #1


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