Ankara'da park yeri için birbirlerine girdiler Ankara'da 'park yeri' meselesi yüzünden çıkan iki grup arasında kavga, cep telefonuyla kaydedildi.

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İHA

Sık sık haberlere konu olan 'park yeri' kavgalarına bir yenisi daha eklendi.

Ankara'nın Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Bayrak Sokak'ta iki grup arasında 'park yeri' meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavgayı polis sonlandırdı

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sonlandı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)