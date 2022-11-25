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    Ankara'da patenli gencin araç arkasındaki tehlikeli yolculuğu

    Kapalı kasa kamyonetin arkasına takılan patenli genç, dengesini kaybederek aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • 25.11.2022 - 09:49
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    Ankara'da patenli gencin araç arkasındaki tehlikeli yolculuğu

    Ankara'nın Sincan ilçesinde kimliği belirsiz gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

    Canını hiçe saymayan patenli genç trafikte tehlike saçtı.

    Sincan Akşemsettin Mahallesi'nde gencin kapalı kasa bir kamyonetin arkasına takılarak yolculuk yaptığı görüldü.

    Dengesini kaybetti

    Genç çocuk tehlikeli yolcuğu sırasında dengesini kaybetti, seyir halindeki kamyonetin altına girmekten son anda kurtulan genç diğer sürücüleri korkuttu.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, yaşanan bu anlar arkadan gelen bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

    Ankara'da patenli gencin hafif ticari araca tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk VİDEO

    Ankara da patenli gencin araç arkasındaki tehlikeli yolculuğu #1


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