Ankara'da pavyonda fahiş fiyat ve zorla tahsilat olayı yargıya taşındı Ankara'da gittiği eğlence mekanında gelen 61 bin 500 TL hesabı kabul etmeyince müşteriyi döverek mobil bankacılık üzerinden zorla tahsilat yapan 9 kişi hakkında 33 yıl 6'şar ay hapis istemi ile dava açıldı.

DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir eğlence mekanında Haydar B., eğlence mekanında bir süre eğlendikten sonra 1.640 lira hesap geldi.

Haydar B., bu hesabı ödedikten sonra iş yerinde çalışan kadınlardan biri masaya oturdu ve 1.600 liralık bir hesap daha geldi.

Son gelen hesap 61 bin 500 TL

İkinci hesabı kabul etmeyen Haydar B., daha sonra çalışanların ısrarı üzerine bu hesabı da ödedi.

Ardından sabaha karşı lavaboya giden Haydar B., döndüğünde masasının değiştirildiğini gördü.

Mekandan çıkmak isteyen ancak iş yerinde çalışan ve yanında oturan kadınların sipariş vermesi üzerine bir süre daha oturan Haydar B.'ye 61 bin 500 TL hesap kesildi.

İtiraz edince dövüp parayı tahsil ettiler

Hesaba itiraz eden Haydar B., iş yeri çalışanları tarafından idari bölüme götürülüp dövüldü.

Ardından mobil bankacılık üzerinden Haydar B.'nin hesabından iki kişiye 55 bin TL ve 6 bin 500 TL para gönderildi. Daha sonra mekandan çıkarılan Haydar B.'nin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

33 yıl 6'şar ay hapis istendi

Soruşturma kapsamında, iş yeri sahipleri Ş.K ve N.K. ile birlikte 9 şüpheli hakkında; 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 4,5, 'birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde silahla yağma' suçundan 15'er yıl, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıl olmak üzere toplamda her bir sanık için 33 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede yer alan adli tıp raporunda, müştekinin vücudunda kırık meydana geldiği ve yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği ifade edildi. İddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)