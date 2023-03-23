Ankara'da pazarcılar arasında fiyat anlaşmazlığı kavgası çıktı
İHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde akılalmaz bir yaşandı.

Bölgede kurulan semt pazarında esnaf arasında fiyat anlaşmazlığı yaşandı.

S.B. isimli pazarcı, yan tezgahındaki arkadaşıyla sattıkları bir ürünün fiyatından dolayı tartışmaya başladı.

5 el ateş etti

Kısa sürede alevlenen olayda tansiyon yükselince S.B., pompalı tüfekle arkadaşına 5 el rastgele ateş etti.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı

Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Ankara'da pazarcılar arasında fiyat anlaşmazlığı kavgası çıktı