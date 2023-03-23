Ankara'da pazarcılar arasında fiyat anlaşmazlığı kavgası çıktı

İHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde akılalmaz bir kavga yaşandı.
Bölgede kurulan semt pazarında esnaf arasında fiyat anlaşmazlığı yaşandı.
S.B. isimli pazarcı, yan tezgahındaki arkadaşıyla sattıkları bir ürünün fiyatından dolayı tartışmaya başladı.
5 el ateş etti
Kısa sürede alevlenen olayda tansiyon yükselince S.B., pompalı tüfekle arkadaşına 5 el rastgele ateş etti.
Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı
Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor.