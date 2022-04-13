Ankara'da 'pencere' yöntemi ile dolandırıcılık: 20 yıla kadar ceza isteniyor

Ankara'da 'pencere' yöntemi ile dolandırıcılık: 20 yıla kadar ceza isteniyor

İmzalattıkları senetlerle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen avukat ve beraberinde gözaltına 4 şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara’da avukat Osman Gökmen'le birlikte 6 şüpheli, aralarında eski ilçe belediye başkanı ve akaryakıt istasyonu sahibi iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin, borcu olmamasına rağmen haklarında haciz işlemi başlatıldığı yönündeki şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Aralık 2021’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

'Pencere' yöntemi olarak bilinen imza kısmı kesilmiş başka evrakın altına yerleştirilen boş senetlere imza attırdıkları kişileri icraya vererek dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi asliye ceza mahkemesince de serbest bırakıldı.

Ofisinin önünde 8 kurban kesti

Savcılığın Osman Gökmen'in tutuklanması yönünde yaptığı ikinci itiraz da yine mahkemece reddedildi.

Gökmen, serbest bırakılınca ofisinin önünde 8 kurban kesti.

Osman Gökmen, kurbanlar kesilirken, çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Borcu olmadığı halde haczettirdi

Osman Gökmen ve 5 şüpheli hakkında soruşturma sürerken, İsveç’te yaşayan gurbetçi Hikmet T., borcu olmamasına rağmen hakkında haciz işlemi başlatıldığı, bu nedenle bankada bulunan parasına bloke konulduğunu belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Haciz işleminin, Gökmen’e ait hukuk bürosundan yapıldığı tespit edildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Gökmen, Beypazarı’nda oğluna ait evde saklanırken yakalandı.

Bu kez tutuklandı

Osman Gökmen ile birlikte senette imzası olan Mehmet Sezgin, senedin ciro edildiği Ahmet Bilal Ömer ile Hikmet T.'ye senedi imzalatan Alparslan Sinap de gözaltına alındı.

Şüphelilerden Mehmet Sezgin, savcılık ifadesinde Osman Gökmen'e borcu olduğunu, borcuna karşılık Gökmen’in senedi imzalatarak tanıdığı birine ciro etmesini istediğini itiraf etti.

Osman Gökmen, Alparslan Sinap ile Ahmet Bilal Ömer tutuklanırken, Mehmet Sezgin serbest bırakıldı.

Jet hızla iddianame

DHA’da yer alan habere göre savcılık, soruşturmayı jet hızıyla tamamlayarak, iddianame düzenledi.

İddianamede, Hikmet T.’nin şüpheli Alparslan Sinap’a ait firmadan araç kiraladığı, sözleşme sırasında müştekiye ‘pencere’ yöntemi ile imzalatılan senedin Ankara 16’ncı İcra Müdürlüğü'nde icraya verildiği, Ankara 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi’nden de müşteki hakkında ihtiyati haciz kararı aldırılarak, banka hesaplarına bloke konduğu aktarıldı.

Senedin sahte olduğu tespit edildi

İddianamede, yapılan incelemede senedin sahte olduğunun tespit edildiği aktarılarak, şöyle denildi:

“Şüpheli Mehmet Sezgin’in müşteki beyanı ile örtüşen samimi ikrarı ile kriminal raporu ve bilirkişi raporu bir bütün halinde değerlendirildiğinde, şüpheli Alparslan Sinap’ın, müştekiye araç kiralama sözleşmesi imzalatırken, müştekinin imza atacağı yerlere, pencere tabir edilen yöntem ile altına boş kağıt gelecek şekilde boşluklar bırakarak boş belgeyi imzalattığı, daha sonra bu belgeyi şüpheli Osman Gökmen’e getirdiği, Gökmen’in de bu belgeyi bilgisayar ortamında kambiyo senedi haline getirerek, alacaklı kısmına şüpheli Mehmet Sezgin’in adını yazdırarak 75 bin euro bedelle şüpheli Ahmet Bilal Ömer’e ciroladığı, bu şekilde ustaca tanzim edilen sahte senet üzerinden icra takibi başlatılarak, müştekinin banka hesaplarına bloke konulmasının sağlandığı tespit edilmiştir.”

20 yıla kadar hapis istemi

İddianamede şüpheliler Osman Gökmen, Alparslan Sinap ve Ahmet Bilal Ömer’in suçlamaları kabul etmediği, itirafçı Mehmet Sezgin’in ise Gökmen’e borcu nedeniyle sahte olduğunu bilmediği senedi kendi el yazısıyla doldurup, imzaladığını ve Ahmet Bilal Ömer adına ciro ettiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarını işledikleri belirtilip, 4,5'ar yıldan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.