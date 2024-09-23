Ankara'da pencereden düşen çocuğun halası konuştu 10. kattan düşerek ölen 7 yaşındaki çocuğun halası, yeğeninin camdan düşen telefonu tutmaya çalışırken düştüğünü söyledi.

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İHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan apartmanda, korkunç bir olay meydana geldi.

7 yaşındaki Yusuf Aymergen'in oyun oynadığı telefon, elinden kayarak 10. kattaki evlerinin açık penceresinden düştü.

Panikleyen çocuk ise telefonu tutmaya çalışırken pencereden aşağıya atladı.

Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Aymergen'in cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İlkokul birinci sınıf öğrencisi Aymergen'in, bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

"İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Olayla ilgili konuşan ölen çocuğun halası Hediye Aymergen, “Çocuk oyun oynamak için annesinin telefonunu alıp, yatak odasına gitmiş. Telefonu camdan düşürmüş. Tutmak için atlayınca yere düşmüş. Ardından aile durumu fark etmiş. Babası, oğlunun cesedi yerde görünce çığlık atmış.

Vefat eden çocuk, ilkokul birinci sınıf öğrenciydi. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Aile, camın açılmaması için önüne yatak koymuş. Çocuk yatağı nasıl oradan çekmiş anlamış değiliz. Annesi ve babası çocuğu çok severdi.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)