Ankara'da piknik tüpü patlayınca balkondan atladı

DHA
Ankara'da korku dolu anlar yaşandı.
Sincan'da bir evde piknik tüpü, bomba gibi patladı.
BALKONDAN ATLADI
Patlama sırasında evde bulunan kadın, korkuyla kendisini balkondan attı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Balkondan atlayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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