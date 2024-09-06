Ankara'da piknik tüpü patlayınca balkondan atladı Sincan'da bir kadın, evindeki piknik tüpü patlayınca, o an yaşadığı panikle balkondan aşağı atladı. Düşmenin etkisiyle yaralanan kadın tedavi altına alındı.

DHA

Ankara'da korku dolu anlar yaşandı.

Sincan'da bir evde piknik tüpü, bomba gibi patladı.

BALKONDAN ATLADI

Patlama sırasında evde bulunan kadın, korkuyla kendisini balkondan attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Balkondan atlayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)