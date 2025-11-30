Ankara'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun yüzü paramparça oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde pitbull dehşeti...

Pazar sonrası evlerine dönen Öztürk ailesinin 1 buçuk yaşındaki oğulları Efe Öztürk ve 5 yaşındaki kızları Doğa Öztürk'e, karşı dairelerinde bulunan pitbull cinsi köpek saldırdı.

Köpek önce erkek çocuğun yüzüne, ardından kız çocuğunun göğsüne saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Site sakinleri köpeğin daha önce de uyarılara rağmen ağızlıksız dolaştırıldığını iddia ederken, aile yetkililerden gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Yoğun bakımda gözetim altında tutulan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"ÇOCUĞUMUN YÜZÜ PARAMPARÇA OLMUŞ DURUMDA"

Saldırgan köpeğin daha önce de uyarılara rağmen ağızlıksız dolaştırıldığını ifade eden baba Adem Öztürk, "Bugün işte pazar yerinden döndükten sonra hanımla çocuğumu eve çıkmaları için bıraktım. Kendim de aşağıdaydım, arabayı park edip gelecektim. Karşı komşum pitbull köpeği besliyordu. Komşum kapıyı açmış, ayakkabılarını giyiyor. Kapı açık, içeride ağzı açık köpek önce dışarı çıkıp önce kızıma saldırıyor, onu ısırıyor, ondan sonra da oğluma saldırıyor.

1 buçuk yaşındaki oğluma saldırıyor, yüzünü tamamen paramparça etmiş durumda. Diyecek söz bulamıyorum. Köpek daha önce de apartmanda birçok kişiye saldırmıştı. Köpek çok büyük bir pitbull köpeği ve sahibi zayıf bir kadın, köpeği tutamıyor. Bu şekilde benim çocuğumun yüzü komple paramparça olmuş durumda.

Ben çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Hem sahibinin hem köpeğin ceza almasını istiyorum. Ben çocuğumun yüzüne rahat bakabilmem için bunların ceza almasını istiyorum. Lütfen sesimi duyun, bana yardım edin" dedi.

"KÖPEĞİ DAHA ÖNCE ŞİKAYET ETTİK"

Apartman sakinlerinin ilgili yerlere şikayet etmesine rağmen önlem alınmadığını iddia eden baba Öztürk, şunları söyledi: