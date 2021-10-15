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    Ankara'da piyasaya yasa dışı yollarla ilaç süren çeteye operasyon düzenlendi

    Madde bağımlıları için kırmızı reçeteyle satılan ilacı, illegal şekilde satışa sunmaya hazırlanan 11 kişi gözaltına alındı. 451 bin 432 ilaç ele geçirildi.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 15:49
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    Ankara'da piyasaya yasa dışı yollarla ilaç süren çeteye operasyon düzenlendi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırmızı reçete ile yapılan bir ilacı yasa dışı yollarla piyasaya sürmeye hazırlanan 11 kişiyi tespit etti.

    Polis ekipleri, madde bağımlılığı tedavisi için kulanılan ilaca yönelik kısa bir süre önce başlatılan teknik ve fiziki çalışmalarının ardından harekete geçti.

    11 BİN 200 ADET İLAÇ BULUNDU

    Operasyon için  ilk olarak  Akıncı Gişelerinde uygulama noktası kuruldu.

    Burada durdurulan şüpheli kamyonette inceleme yapan ekipler, 200 paket halinde 11 bin 200 adet ilacı ele geçirdi.

    Ankara da piyasaya yasa dışı yollarla ilaç süren çeteye operasyon düzenlendi #1

    TOPLAM İLAÇ SAYISI 451 BİN 432

    Çalışmaların devamında ise şüphelilere ait 8 farklı adrese de operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, toplamda 451 bin 432 adet ilacı ele geçirirken 11 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

    Ankara da piyasaya yasa dışı yollarla ilaç süren çeteye operasyon düzenlendi #2

    7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Yakalanan şüphelilerden 4’ü alınan ifadelerinin ardında salıverilirken diğer 7 şüpheli Cüneyt Ç., Turgay A., Serkan E., Çağatay K., Mazlum I., Azat I., ve İsmet Ö.A. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

    Ankara da piyasaya yasa dışı yollarla ilaç süren çeteye operasyon düzenlendi #3

    Ankara da piyasaya yasa dışı yollarla ilaç süren çeteye operasyon düzenlendi #4

    Ankara da piyasaya yasa dışı yollarla ilaç süren çeteye operasyon düzenlendi #5

    Ankara da piyasaya yasa dışı yollarla ilaç süren çeteye operasyon düzenlendi #6

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