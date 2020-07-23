Ankara'da polis aracı kaza yaptı: 1 yaralı

Ankara'da polis aracı kaza yaptı: 1 yaralı

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Etimesgut ilçesinde polis aracıyla otomobil çarpıştı. Kaza da 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Devrimler Caddesi kavşağında meydana gelen olayda, Devrimler Caddesi üzerinde sürücü Zafer G.’nin kullandığı 06 BBM 368 plakalı otomobille bir polis aracı çarpıştı.

POLİS MEMURU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle polis aracı refüje çıkarken, kimliği öğrenilemeyen bir polis hafif memuru şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar Polis, Sağlık ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı polis memurunu hastane sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da polis aracı kaza yaptı: 1 yaralı VİDEO









