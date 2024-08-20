Ankara'da polise ateş açan bir kişi kendini yaraladı

İHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri, Ahmet A. ismindeki aranan bir şahsı takibe aldı.
Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli, takip edildiğini anlayınca polise ateş açtı.
Şüpheli, yakındaki bir binaya saklandı.
KENDİNİ YARALADI
Bölgeye özel hareket polisleri sevk edilerek şüpheliyi yakalama çalışması başlatılırken yeri tespit edilen şüphelinin teslim olması için müzakereci devreye sokuldu.
Buna rağmen şahıs, yakalanacağını anlayınca ateş ederek kendini yaraladı.
Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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