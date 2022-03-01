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    Ankara'da polisten kaçarken ters yöne giren sürücü, kaza yaptı

    Polisin dur ihtarına uymayarak ters yönden kaçan otomobilin, taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, taksi sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 09:11
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    Ankara'da polisten kaçarken ters yöne giren sürücü, kaza yaptı

    Akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı.

    Sürücü, İsmet İnönü Bulvarı'ndan Kızılay istikametine kaçmaya başladı.

    Ters istikamette ilerleyen otomobil, Kızılay yönünden gelen Şuayip Koç'un kontrolündeki 06 T 0445 plakalı taksi ile çarpıştı.

    TAKSİ ŞOFÖRÜ YARALANDI

    Çarpışma sonucunda taksi şoförü Şuayip Koç, hafif şekilde yaralandı. Ters yönde ilerleyen otomobil içerisindeki toplam 5 kişi, kazayı yara almadan atlatırken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Ankara da polisten kaçarken ters yöne giren sürücü, kaza yaptı #1

    Ankara da polisten kaçarken ters yöne giren sürücü, kaza yaptı #2


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