Ankara'da pompalı saldırıda 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, aralarında husumet bulunan O.E. ve Gazi Karaca evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.E., yanında bulunan pompalı tüfekle Gazi Karaca ve evde bulunan Fikret T.'ye ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gazi Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sol bacağından yaralanan Fikret T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan O.E., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

O.E.'nin olaydan sonra sakladığı silah ise polis tarafından ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında O.E.'nin babası F.E. ve cinayet şüphelisine yardım eden A.A. da Altındağ ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi O.E. ve ona yardım eden A.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.