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Ankara'da Ramazan Bayramı yoğunluğu: AŞTİ'deki kalabalık görüntülendi

Ankara'da Ramazan Bayramı yoğunluğu: AŞTİ'deki kalabalık görüntülendi Bayramı Ankara dışında geçirmek için AŞTİ'ye gidenler, kalabalığa neden oldu. Ek otobüs seferlerinin de dolduğu belirtildi.