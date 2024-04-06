Ankara'da Ramazan Bayramı yoğunluğu: AŞTİ'deki kalabalık görüntülendi

AA
Başkent Ankara sakinleri, Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek için yola çıktı.
9 günlük tatilde farklı yerlerde olmayı tercih edenler, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.
Otobüs firmaları, yoğunluk nedeniyle ek seferler koyarak talepleri karşılamaya çalışıyor.
AŞTİ'de yolcu yoğunluğu
Yolcu sayısının arttığı AŞTİ'de bayram öncesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir yolculuk yapabilmesi için güvenlik önlemleri de artırıldı.
Ek seferler de doldu
Otobüs firması yetkilisi Sinan Erdem, bayram dolayısıyla yoğunluk yaşandığını, ek otobüs koymalarına rağmen seferlerin dolduğunu söyledi.
Erdem, "Özellikle Bodrum, Ege tarafı, İstanbul ve Kastamonu seferlerinde çok yoğunluk yaşanıyor." dedi.
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