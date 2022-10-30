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    Ankara'da Saadet Partililerin minibüsü otomobille çarpıştı: 2'si ağır 8 yaralı

    Saadet Partisi'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak için Konya'dan gelen partililerin minibüsü, otomobille çarpışarak devrildi. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
    • 30.10.2022 - 15:07
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    Ankara'da Saadet Partililerin minibüsü otomobille çarpıştı: 2'si ağır 8 yaralı

    Ankara'nın Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'nda Saadet Partisi'nin Ankara'da düzenlenen 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak için Konya'dan gelen partililerin bulunduğu 42 AJV 255 plakalı minibüs, 06 DJV 32 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

    Kazada, Saadet Partisi'nin Konya İl Başkanlığı ile Meram ve Karatay ilçe başkanlıkları mensubu 8 kişi yaralandı.

    Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Yaralılardan 2'sinin durumu ağır

    Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Tedavileri tamamlanan 6 yaralı, kongreye katılıp oy kullandı.

    Yaralılardan Saadet Partisi Karatay İlçe Başkanı Fatih Karaman, kongre bitiminde geçirdikleri kazayı anlattı.

    Tedavileri hastanede devam ediyor

    Ankara'ya girişte bir aracın minibüslerine arkadan çarptığını bildiren Karaman, kendisi ile beraber 8 kişinin yaralandığını, 2 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü söyledi.

    Ankara da Saadet Partililerin minibüsü otomobille çarpıştı: 2 si ağır 8 yaralı #1

    Ankara da Saadet Partililerin minibüsü otomobille çarpıştı: 2 si ağır 8 yaralı #2

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