Ankara'da sağanak etkisi: Elektrik direği çöken yolun altında kaldı Sağanak yağışın etkisi altında olan kentte yollarda göçükler meydana gelirken, cadde kenarında bulunan bir elektrik direği çöken yolun altında kaldı. Vatandaşlar son 20 yıldır her yağmur sonrası bu tür vakaların meydana geldiğine dikkat çekti.

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İHA

Ankara’da sağanak yağmur vatandaşı isyan ettirdi.

Kentte son günlerde etkili olan sağanak yağmur ev ve iş yerlerinin sular içinde kalmasına naden olurken, cadde ve sokaklarda da yer yer göçüklere sebep oldu.

Elektrik panosu göçük içinde kaldı

Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Şehit Mehmet Uygun Sokak'ta yolun çökmesi sonucunda yolda bulunan elektrik direği ve telefon panosu yıkılarak göçük içinde kaldı.

Başkent elektrik ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek, müdahalede bulundu.

"Elektrik direği yıkılınca ateş çıktı kablolardan"

Göçüğün meydana geldiği sokakta ikamet eden Habip Yağmur, “Yağmur yağdığında bir gürültü duyduk, bir ses geldi. Sonrasında buranın çöktüğünü gördük. Elektrik direği yıkılınca ateş çıktı kablolardan. Ardından elektrik arızayı aradık.” dedi.

"20 senedir her yağmurda burası göçüyor"

Mahalle sakini Mustafa Telli de, “Önce direk devrildi, sonra pano devrildi. Yaklaşık 20 senedir her yağmur yağdığında burası göçüyor. Yetkililer geliyor, göçüğü çakıllarla doldurup üzerine asfalt atıp gidiyorlar. Bir sonraki yağmurda tekrar göçüyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)