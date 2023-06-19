Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda ulaşımda aksamalar meydana gelirken birçok noktada su birikintileri oluştu.

DHA Ankaralılar son günlerde sel faciasıyla mücadele ediyor... Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte etkisini sürdürmeye devam eden sağanak yağışlar Ankara'yı etkisi altına aldı. Ara ara yağışların ardından oluşan sel suları Ankaralıyı canından bezdirdi. Yağışların ardından onlarca vatandaş yolda kaldı. Kent su altında kaldı Başkent'te sabah saatlerinde sağanağın etkili olmasıyla Yenimahalle ilçesinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pek çok yerde su birikintileri oluştu. Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu arasındaki bağlantı yolunda su birikti. Elif Ebru Yıldırım yönetimindeki 06 CVY 916 plakalı otomobil ile Kadir Okcan yönetimindeki 06 BHK 827 plakalı otomobil, arızalanarak yolda kaldı. Yol yaklaşık 1 saat sonra açıldı 2 otomobil, iş makineleri ile çekilerek su birikintisinden çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla su tahliye edilerek, yol ulaşıma açıldı. "Yolda dengesiz bir su birikintisi vardı" Elif Ebru Yıldırım, çalıştığı şantiyeye giderken aracının su aldığını belirterek, "Yolda dengesiz bir su birikintisi vardı. Önümdeki araçlar geçince 'benim aracım da geçer' diye düşündüm; ama geçemedim. Aracım su aldı ve motor arızası verdi." dedi.