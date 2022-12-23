Ankara'da, sahte 'Almancı', 'Tokat Operasyonu' ile yakalandı

Kendini ‘Almancı’ olarak tanıtıp sahte paralar ile dolandırıcılık yapan şahıs, düzenlenen ‘Tokat Operasyonu’ ile yakalandı.

Ankara’da, Almanya'dan geldiğini söyleyip döviz bozdurma bahanesiyle vatandaşlara sahta euro vererek dolandıran şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Vatandaşlardan gelen 'sahte para dolandırıcılığı' ihbarları üzerine ekipler, çalışma başlattı.

Farklı noktalarda bulunan güvenlik ve kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, Ankara başta olmak üzere 21 ilde kendisini 'Almancı' olarak tanıtan S.A.'yı takibe aldı.

DHA’nın haberine göre; Ankara'da plakasız bir otomobildeki kişinin sahte para dağıttığı ihbarı üzerine fiziki takip başlatıldı.

Evinden 32 bin 500 euro sahte para çıktı

Şüpheli otomobil, trafikte seyir halindeyken düzenlenen ‘Tokat’ adı verilen operasyonla durduruldu.

Gözaltına alınan S.A.’nın evinde yapılan aramalarda, 50 ve 100 euroluk banknotlar halinde toplam 32 bin 500 euro sahte para ele geçirildi.

“Bugüne kadar yaklaşık 8 deste verdim”

S.A., polise verdiği ifadede şunları söyledi:

“Cezaevinden yeni çıktım. İşim yok, ihtiyacım olduğundan dolayı bu yola başvurdum. Paraları İstanbul Beyoğlu'ndan alıyorum. İnsanlara kendimi 'Almancı' olarak tanıtıyorum. Türkiye'ye yeni geldiğimi ve üzerimde Türk Lirası'nın olmadığını söyleyerek sahte para verip, karşılığında gerçek para alıyorum. Bugüne kadar yaklaşık 8 deste verdim. Onları da İstanbul'da verdim. Karşılığında 2 milyon lira para aldım. Vatandaşlar paraların sahte olduklarını anlamıyorlar.”

S.A. ayrıca, aldığı tüm tedbirlere rağmen yakalandığına şaşırdığını belirterek tüm suçlarını itiraf etti.

21 ilde 51 olaya karıştı

9 farklı dosyanın faili olduğu tespit edilen S.A.'nın, 21 ilde 51 olaya karıştığı, 2006'dan bu yana benzer yöntemler kullanarak sahte para ile dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Dini duyguları da istismar etti

Hayır yapmak istediğini söyleyerek vatandaşların dini duygularını istismar ettiği, cami inşaatlarına yüklü yardım yapma vaadiyle yardım kutularındaki paraları topladığı, euronun yanı sıra Özbekistan somu, Kuzey Kore wonu gibi değeri çok düşük paralarla kandırdığı kişileri dolandırdığı da saptandı.

S.A.'nın gittiği her noktada kıyafet değiştirdiği, yakalanmamak için tenha ve kamerasız yerlerde aracının plakalarını söktüğü tespit edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., ‘parada sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.