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    Ankara'da sahte içkiden ölümde baba tutuklandı, oğlu serbest

    55 yaşındaki C.A.'nın sahte içkiden hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan H.İ.E. tutuklanırken, 28 yaşındaki oğlu D.E. ise serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 06.12.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 18:08
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    Ankara'da sahte içkiden ölümde baba tutuklandı, oğlu serbest

    Ankara'nın Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta C.A.'nın sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı.

    C.A.'ya sahte içkiyi sattığı ileri sürülen H.İ.E. ve oğlu D.E. gözaltına alındı.

    Şüphelilerin evinde yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.

    BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu D.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Ankara da sahte içkiden ölümde baba tutuklandı, oğlu serbest #1

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