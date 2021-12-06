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Ankara'da sahte içkiden ölümde baba tutuklandı, oğlu serbest

Ankara'da sahte içkiden ölümde baba tutuklandı, oğlu serbest

55 yaşındaki C.A.'nın sahte içkiden hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan H.İ.E. tutuklanırken, 28 yaşındaki oğlu D.E. ise serbest bırakıldı.