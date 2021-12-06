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- Ankara'da sahte içkiden ölümde baba tutuklandı, oğlu serbest
Ankara'da sahte içkiden ölümde baba tutuklandı, oğlu serbest
55 yaşındaki C.A.'nın sahte içkiden hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan H.İ.E. tutuklanırken, 28 yaşındaki oğlu D.E. ise serbest bırakıldı.
- DHA
- 06.12.2021 - 18:03
- Güncelleme : 06.12.2021 - 18:08
Ankara'nın Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta C.A.'nın sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı.
C.A.'ya sahte içkiyi sattığı ileri sürülen H.İ.E. ve oğlu D.E. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evinde yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.
BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu D.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.