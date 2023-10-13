Ankara’da sahte plaka imalathanesine polis baskını Ankara'da sahte plaka basıldığı tespit edilen bir iş yerine yapılan operasyonda 14 bin 809 adet basıma hazır boş plaka levhası ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir işyerinde sahte plaka basıldığını tespit etti. İş yerinde yapılan aramalar sonucunda, 157 adet mühürlü plaka, 111 adet mühürsüz plaka ve 410 adet basıma hazır boş levha ele geçirildi. Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin plaka yapımında kullanılan boş sac temin ettikleri iş yerini tespit etti.

8 kişi gözaltına alındı

İş yerinde yapılan aramalar sonucunda ise 14 bin 809 adet basıma hazır boş plaka levhası ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 8 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlar sonucunda ayrıca, 111 çift harf baskı kalıbı, 156 çift rakam baskı kalıbı, 1 adet mühür, 4 adet boya kutusu, 1 adet yeşil renkli plaka basım ve üretiminde kullanılan makine, 1 adet kahverengi renkli plaka kesiminde kullanılan makine ve 2 adet yeşil renkli plaka boyama makinesi ele geçirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)