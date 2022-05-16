Ankara’da saldırgan şahıs, eski eşini darbedince dayak yedi

Ankara’da saldırgan şahıs, eski eşini darbedince dayak yedi

Boşandığı eşinin yaşadığı siteye gelen şahıs, eski eşini darbettiği gerekçesiyle görevliler ile site sakinleri tarafından dövüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Yine boşanmış bir kadın, yine şiddet…

Bu kez yer Ankara’nın Yenimahalle ilçesi.

Kadını dövdü

Alkollü adam, boşandığı eşinin yaşadığı siteye geldi, kadını dövmeye başladı.

Kadının sesi, komşularının kulağına gidince ortalık adeta karıştı.

Site görevlilerine de saldırdı

Talihsiz kadını kurtarmak için önce site görevlileri koştu ancak saldırgan koca bu kez onlara saldırdı.

Bunu gören site sakinleri de kavgaya dahil oldu.

Ankara’da saldırgan şahıs, eski eşini darbedince dayak yedi VİDEO



Dayağı yedi

İHA'nın haberine göre acımasız eski koca, site sakinleri ile görevlilerden o dayağın karşılığını aldı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.