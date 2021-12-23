Ankara'da saldırıya uğrayan eczacı konuştu

Hasta kadının saldırısına uğrayan eczacı, “Bizim eczanenin içerisinde cam kırıldı, arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle de sonuçlanabilirdi” dedi.

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı 100'üncü Yıl Mahallesi’ndeki eczaneden ilaç alan Y. E. adlı bir kadın, 10 dakika geçmesinin ardından satın aldığı ilacı iade etmek için eczaneye geri geldi.

İddiaya göre, iade işlemleri için gerekli şartları yerine getirmeyen kadın, eczane çalışanlarına sözlü tacizde bulunmaya başladı.

Eczane çalışanlarının polisi araması üzerine daha da sinirlenen Y. E., sözlü şiddetin ardından fiziksel şiddete başvurdu.

ECZACI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Saldırganın eczane çalışanlarına yönelik şiddeti kameraya yansıdı.

Yaşanan arbede sırasında Y. E. tarafından kolu ısırılan ve birçok yerinde ağrı hisseden eczacı Meryem Kart, o korku dolu anları anlattı.

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“BENİM KOLUMU ISIRDI, ARKADAŞIMIN YÜZÜNÜ TIRNAKLARIYLA ÇİZDİ”

Yaşadıkları dehşet dolu anları anlatan Meryem Kart, “Hasta birkaç saat önce aldığı ilacı iade etmek istedi. Ancak iade şartlarını yerine getirmedi. Bize kredi kartını vermek istemedi. Temassız iade işlemi yapamayacağımı belirtmeme rağmen direndi. Nakit ödeme de kabul etmedi. Bunun üzerine bize sözlü ve fiziki olarak saldırıya geçti. Pos cihazımızı aldı ve cihaza vurmaya başladı. Çalışma arkadaşımızın telefonunu gasbetti. Kaşemizi çantasına koydu. Sözlü saldırıdan sonra ben polisi aradım. Bunun üzerine sinirlenip, bilgisayara vurmaya başladı. Sonrasında bana ve çalışma arkadaşlarıma fiziki saldırıya geçti ve maalesef tekmeler, yumruklar attı. Benim kolumu ısırdı, arkadaşımın yüzünü tırnaklarıyla çizdi. Bu olaylar yaşanırken sağlık hizmeti almaya çalışan bir hastamız içerideydi. Onun ‘beni lütfen çıkartın’ diyerek ağlaması beni çok üzdü. Arkadaşım saldırganı tutarken, diğer arkadaşımız o hastayı dışarı çıkarttı. Bütün darp raporlarımızla beraber karakola başvurduk ve mahkeme sürecini de başlatacağız.” dedi.

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“ÖLÜMLE DE SONUÇLANABİLİRDİ”

Saldırıda bulunan şahsın daha önce mahallede olay çıkarttığını belirten Meryem Kart, “Yakın birkaç kişiden duyum aldık. Maalesef birkaç kişiyi daha darbetmiş ama komşu olduğu için tanıdık olduğu için kimse müdahalede bulunmamış ve kimse de şikayetçi olmamış. Böyle olunca saldırgan ceza almamış. Şiddetin hiçbir ayrımı yok. Sağlıkta şiddet değil, bütün şiddet olaylarında insanlar ceza almadıkça güç buluyorlar. Bugün ben şikayet etmezsem, bu hasta birkaç gün sonra yine böyle bir olaya karışacak ve daha büyük yaralanmalara yol açacak. Bizim eczanenin içerisinde cam kırıldı, arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle de sonuçlanabilirdi. Bu şekilde sonuçlanmadığı için bir yandan da iyi hissediyorum.” şeklinde konuştu.

“ŞİDDETİN SON BULMASINI İSTİYORUZ”

Olayın yaşanmasının ardından çevresinden çok fazla destek geldiğini belirten Kart, “Saldırgan hastanın yakınları tarafından bir geçmiş olsun dileği almadık. Bizimle görüşmek istediler ama avukatımızla görüşmelerini istedik. Birliğimiz, odalarımız, meslektaşlarımızdan ve diğer sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarımızdan çok fazla geçmiş olsun dileği aldım. Sağlıkta şiddetin gerçekten son bulmasını istiyoruz. Şiddetin bir ayrımı yok ama bizler hiçbir ayrım yapmadan sağlık hizmeti vereceğimize yemin etmiş insanlar olarak bu süreçte şiddet gördüğümüz için çok çok fazla üzülüyorum. Umarım son bulur.” ifadelerini kullandı.