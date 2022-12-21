Ankara'da saldırıya uğrayan müzisyenden iyi haber

Bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan müzik grubu Piiz'in üyesi Mehmet Dudarık, hayati tehlikeyi tamamen atlattı.

Rock müzik grubu Piiz, 14 Aralık'ta Ankara’nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi.

Konserin ardından saldırıya uğrayan grubun 38 yaşındaki davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.

Tedavisi sürüyor

Dudarık, buradan da Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Mehmet Dudarık’ın beyin cerrahi servisindeki tedavisi sürüyor.

Oyuncu Gülden Dudarık, hastanede refakat ettiği kardeşinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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“Şimdilik gayet iyi”

Kardeşinin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Gülden Dudarık, “Durumundan dolayı şu an iyi hissediyoruz. Sürecin başından itibaren yanında olmaya çalıştım. Çok şükür konuşuyor, yemeğini yiyebiliyor. Ama son durumu ile ilgili olarak doktorlar MR sonuçları çıktıktan sonra bir şeyler söyleyebilecekler. Şimdilik gayet iyi. Bir süre daha kontrol altında tutulacak. Herkese destekleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, sürecin en başından beri sosyal medyadan destek veren oyuncu dostlarımıza, sanatçı dostlarımıza, seven herkese çok teşekkür ederim, minnettarız.” diye konuştu.

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‘Ayağına bastı’ iddialarını yalanladı

Kardeşi müzisyen Mehmet Dudarık’ın bir süredir MS hastası olduğunu anlatan Gülden Dudarık, saldırısına uğradığı kişinin ‘ayağına bastı’ iddialarının da gerçek dışı olduğunu söyledi.

DHA’da yer alan habere göre kardeşinin bir süredir MS tedavisi gördüğünü ifade eden Gülden Dudarık, şöyle konuştu:

“Travma ve stres aşırı derecede tetikliyor”

“Süreç yargıya intikal ettiği için şu durumda bir şey söylemem doğru olmaz. Avukatlar bununla ilgili size mutlaka açıklama yapacaklardır ama öyle bir durum yok yani. Hatta bana kalırsa ayağa basma bile değil. Bir şekilde o bahane ile saldırı gerçekleşmiş.

Artık sonuca göre doktorlar ayakta tedaviye mi devam edecekler, yatışa mı devam edecekler şu an bir şey diyemiyorum. Mehmet uzun zamandır MS hastası. MS teşhisi konması da yine bir travma sonrası ortaya çıktı. Travma ve stres aşırı derecede tetikliyor bu durumu.

“Süreç, hastaneden çıktıktan sonra nasıl devam edecek?“

Atak geçirmesine sebep oluyor. Atak da vurduğu uzvu kaybetmesine sebep oluyor. Bu kadar ciddi nörolojik bir hastalık. Bizim en büyük korkumuz bu. Süreç, hastaneden çıktıktan sonra nasıl devam edecek? O da bizi endişelendiriyor.

Muhtemelen psikiyatrik bir yardım alacağız çünkü hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır bir travma yaşadı. Umarım sonrası için kalıcı bir durum, bir hasar söz konusu olmaz. Şu an en büyük endişemiz bu açıkçası. Sağlığının daha iyiye gitmesinden dolayı çok mutluyum.”

“Hayati tehlikeyi tamamen atlattı”

Öte yandan Rock müzik grubu Pizz’in Twitter hesabından da Mehmet Dudarık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Mehmet'in durumu şu an çok daha iyi, hayati tehlikeyi tamamen atlattı. Dün de MR'ı çekildi ve onun sonuçlarına göre tedavisinin yönü belli olacak. Bilgi aldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz.” denildi.